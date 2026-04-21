Metro İstanbul duyurdu: Seferlere maç düzenlemesi

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşma öncesinde, Metro İstanbul ulaşımda düzenlemeye yaptı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerinde saat 18.30 ile 20.15 arasında mevcut seferlere ek trenler uygulamaya alınacak.

Bu kapsamda, Yenikapı ile Seyrantepe arasında aktarmasız seferler 7,5 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.

Maç sonrası taraftar yoğunluğunu karşılamak amacıyla ise dönüş seferleri de artırılıyor. Seyrantepe istasyonundan hareket edecek trenler, Yenikapı yönüne 5 dakika aralıklarla ve aktarmasız olarak hizmet verecek.

Ayrıca Hacıosman – Yenikapı hattındaki mevcut seferlere de eklemeler yapılacak.