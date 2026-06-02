Metro İstanbul duyurdu: Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda intihar girişimi
Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatıldı.
Araçların Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bildirildi. İntihar girişiminde bulunan kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeşelere yer verildi:
"#MetroDuyuru #M2
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."