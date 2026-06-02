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Metro İstanbul duyurdu: Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda intihar girişimi

Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatıldı.

Yurt
  • 02.06.2026 22:02
  • Giriş: 02.06.2026 22:02
  • Güncelleme: 02.06.2026 22:05
Kaynak: Haber Merkezi
Metro İstanbul duyurdu: Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda intihar girişimi
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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatıldı.

Araçların Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bildirildi. İntihar girişiminde bulunan kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeşelere yer verildi:

"#MetroDuyuru #M2
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır. 
Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

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