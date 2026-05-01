Metro İstanbul duyurdu: Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan dışındaki giriş-çıkışları kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs kutlamalarını sınırlamak için çok sayıda yasak kararı gece yarısı uygulamaya konurken gün içinde yeni bir yasak kararı daha alındı.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığını açıkladı.

Bu yasak sabah saatlerinde de uygulamaya konmuş, 4 saat önce ise bütün giriş-çıkışlar açılmıştı. Ancak sabahki yasak tekrar uygulamaya kondu.

#MetroDuyuru #M2

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılmıştır. https://t.co/g0AhuG5iYf — Metro İstanbul (@metroistanbul) May 1, 2026

Sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy Meydanı'ndan Taksim'e gitmek istediği için gözaltına alınan ya da haber alınamayan kişi sayının 550'ye yükseldiği belirtiliyor.