Metro İstanbul duyurdu: Taksim istasyonu Valilik kararıyla kapatıldı
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonunun işletmeye kaptıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın da işletmeye kapatıldığı belirtildi.
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak…
1 Mayıs eylemlerinde yaşamını yitirenler için bugün (27 Nisan Pazartesi) Taksim Kazancı Yokuşu'nda anma yapılacağı açıklanmıştı.