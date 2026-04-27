Metro İstanbul duyurdu: Taksim istasyonu Valilik kararıyla kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

1 Mayıs eylemlerinde yaşamını yitirenler için bugün (27 Nisan Pazartesi) Taksim Kazancı Yokuşu'nda anma yapılacağı açıklanmıştı.