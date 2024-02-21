Metro İstanbul duyurdu: Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda arıza
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza yaşanıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır."
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) February 21, 2024
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır.