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Metro İstanbul duyurdu: Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda arıza

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Güncel
  • 21.02.2024 06:43
  • Giriş: 21.02.2024 06:43
  • Güncelleme: 21.02.2024 06:46
Metro İstanbul duyurdu: Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda arıza
Fotoğraf: A.Savin, WikiCommons

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza yaşanıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır."

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