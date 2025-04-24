Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
İstanbul’un raylı sistem taşımacılığından sorumlu Metro İstanbul’da, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Demiryol-İş Sendikası, grev kararını Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen açıklamayla ilan etti. Grev tarihinin daha sonra duyurulacağı bildirildi.
Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, grev kararını okuduktan sonra binanın camına astı.
Metro İstanbul ve Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri'nde uyuşmazlık yaşanması üzerine, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından arabulucu atandı.
Belirlenen arabuluculuk süresi içerisinde sözleşmenin imzalanmaması üzerine işçiler grev kararı aldı.
Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, grev kararını okuduktan sonra binanın camına astı.