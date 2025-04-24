Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı

Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, grev kararını okuduktan sonra binanın camına astı.

Metro İstanbul ve Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri'nde uyuşmazlık yaşanması üzerine, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından arabulucu atandı.

Belirlenen arabuluculuk süresi içerisinde sözleşmenin imzalanmaması üzerine işçiler grev kararı aldı.

Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, grev kararını okuduktan sonra binanın camına astı.