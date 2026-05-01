Metro İstanbul, kapalı olacak istasyonları duyurdu: Karar valilikten

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda açıklama yapan Metro İstanbul, M2 metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey duraklarının işletmeye kapatılacağını bildirdi. Ayrıca Taksim'e çıkan F1 füniküler ile Kadıköy'deki T3 Moda tramvayı kapalı olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

• M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

• F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."