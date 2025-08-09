Giriş / Abone Ol
Metro İstanbul’dan duyuru: Yaya geçişi için düzenleme çalışmaları başladı

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattının Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünellerinde yaya geçiş kapasitesini arttırmak amacıyla çalışma başlatıldığı duyuruldu.

  • 09.08.2025 16:51
  • Giriş: 09.08.2025 16:51
  • Güncelleme: 09.08.2025 16:56
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA /Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattının Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünellerinde yaya geçiş kapasitesinin arttırmak için çalışmalaırn başladığını açıkladı.

İBB İştiraki Metro İstanbul sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

Duyuruda, M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattının Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünellerinde yaya geçiş kapasitesinin arttırmak amacıyla düzenleme çalışmalarına başladığını belirtti.

Tünellerde darboğaz yaratan noktalarda yıkım ve genişletme çalışmaları kapsamında dar alanlarda hareketliliği kısıtlayan yürüyen bantların kaldırılacağı bildirildi.

