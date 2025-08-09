Metro İstanbul’dan duyuru: Yaya geçişi için düzenleme çalışmaları başladı
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattının Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünellerinde yaya geçiş kapasitesini arttırmak amacıyla çalışma başlatıldığı duyuruldu.
Kaynak: ANKA
İBB İştiraki Metro İstanbul sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.
Tünellerde darboğaz yaratan noktalarda yıkım ve genişletme çalışmaları kapsamında dar alanlarda hareketliliği kısıtlayan yürüyen bantların kaldırılacağı bildirildi.