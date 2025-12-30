Metro İstanbul’dan yılbaşı gecesi için ulaşım düzenlemesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, yılbaşı gecesi kent genelinde ulaşımın aksamaması için gece seferlerinde düzenleme yaptı. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece, çok sayıda metro hattında seferler sabah saatlerine kadar sürecek. Bazı metro hatlarında seferler ise 02.00'ye kadar devam edecek.
Açıklamaya göre M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarında tren seferleri, sabah seferleri başlayana kadar devam edecek.
T1 Kabataş–Bağcılar tramvay hattında ise İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, saat 22.00’den sonra Kabataş–Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacak.
Bunun yanı sıra T3 Kadıköy–Moda, T4 Topkapı–Mescidi Selam ve T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatlarında seferler planlanan şekilde sürdürülecek.
F1 Taksim–Kabataş ile F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler hatlarında ise seferler 02.00’ye kadar uzatıldı.
1 OCAK’TA ÜCRETSİZ ULAŞIM
Metro İstanbul, 1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için tüm seferlerin ücretsiz olacağını da hatırlattı.
Yetkililer, yılbaşı gecesi toplu taşımayı kullanacak vatandaşların sefer saatleri ve hatlardaki olası düzenlemeler için resmi duyuruları takip etmelerini önerdi.
Sabaha kadar sürecek olan seferler:
M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı–Kirazlı
M2 Yenikapı–Hacıosman
M3 Bakırköy–Kayaşehir
M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar–Samandıra
M6 Levent–Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Yıldız–Mahmutbey
M8 Bostancı–Parseller
M9 Ataköy–Olimpiyat
02.00'ye kadar uzatılan seferler:
T3 Kadıköy–Moda
T4 Topkapı–Mescidi Selam
T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatlarımız
F1 Taksim–Kabataş
F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler
