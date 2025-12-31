Metro İstanbul’dan yılbaşı gecesi kesintisiz ulaşım

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Metro İstanbul, yılbaşı gecesi kentte toplu ulaşımın durmadan süreceğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece metro hatlarında seferler sabah işletmesi başlayana kadar devam edecek. 1 Ocak günü ise kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının seferlerden ücretsiz yararlanacağı bildirildi. Metro İstanbul 1 Ocak 2026 saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilecek Filistin’le dayanışma buluşması için de İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda kısıtlamaya gitti. T1 Kabataş–Bağcılar tramvay hattında 22.00’den sonra Kabataş–Sultanahmet arasında sefer yapılamayacak.

Metro İstanbul’un duyurusunda, yılbaşı gecesi sabah seferlerine kadar kesintisiz işleyecek hatlar şu şekilde sıralandı:

M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı–Kirazlı

M2 Yenikapı–Hacıosman

M3 Bakırköy–Kayaşehir

M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar–Samandıra

M6 Levent–Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız–Mahmutbey

M8 Bostancı–Parseller

M9 Ataköy–Olimpiyat

Bu hatlarda seferler sabah seferleri başlayana kadar sürecek. Bunun dışında, T3 Kadıköy–Moda, T4 Topkapı–Mescid-i Selam, T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatları yılbaşı gecesi işlemeye devam edecek. F1 Taksim–Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler hatlarında ise seferler 02.00’ye kadar uzatıldı. Metro İstanbul ayrıca 1 Ocak’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin ücretsiz seyahat hakkına sahip olduğunu duyurdu.

Galata Köprüsü'ndeki miting nedeniyle Kabataş–Sultanahmet arası tramvay seferleri 22.00'den sonra yapılamayacak

Metro İstanbul 1 Ocak 2026 saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilecek Filistin’le dayanışma buluşması için de İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda kısıtlamaya gitti. T1 Kabataş–Bağcılar tramvay hattında 22.00’den sonra Kabataş–Sultanahmet arasında sefer yapılamayacak.