Metro şantiyesinde ölen emekçi ‘tali kusurlu’ bulundu!

EMEK SERVİSİ

İstanbul Beyoğlu’nda devam eden M7 metro inşaatında meydana gelen iş cinayetinde 44 yaşındaki işçi Selahattin Erdoğan yaşamını yitirdi. İş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron şirketin sahibi ve şantiye şefi ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Önceki gece Beyoğlu Kabataş semtinde, Meclis-i Mebusan Caddesi’nde devam eden metro inşaatında meydana gelen iş cinayetinde, M7 metro çalışması sırasında - 6’ncı katta iskele devrildi. Burada yaralanan 5 işçi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Selahattin Erdoğan yaşamını yitirdi. İşçi Erdoğan’ın cenazesi bugün Trabzon’un Çarşıbaşı köyünde defnedilecek.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Bilirkişi tarafından dün hazırlanan kusur raporuna göre, meydana gelen kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç.’nin asli kusurlu olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Selahattin Erdoğan ve yaralanan 4 kişinin ise tali kusurlu oldukları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi O.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler ‘Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ŞİRKET ÇOK TANIDIK

Metro inşaat faaliyetini yürüten şirket Alsim Alarko, büyük projeleriyle biliniyor. M7 inşaat ihalesini, 369 milyon avro ile kazanan Alsim Alarko, rafineri, kimya, petrol, boru hattı, enerji ve endüstri tesisleri ile konut ve ulaştırma alanında faaliyet yürütüyor. Evrensel’in haberine göre şirket ocak-eylül döneminde 7,7 milyar lira hasılat açıklarken projeleri arasında İstanbul Metro Levent Hisarüstü Raylı Sistem Hattı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi de yer alıyor.