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Metro seferlerine lodos engeli

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 12:41
  • Giriş: 05.11.2023 12:41
  • Güncelleme: 05.11.2023 12:41
Kaynak: İHA
Metro seferlerine lodos engeli

Bursaray’ın kataner sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Acemler-Şehreküstü arasında seferler otobüsle sağlanıyor.

Marmara Bölgesinde yaşanan şiddetli fırtına, Bursa’daki metro seferlerini de vurdu. 

Bursaray Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu, Acemler-Şehreküstü arasındaki seferler durduruldu.

BURULAŞ’tan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

"Yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle BursaRay Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu BursaRay işletimi kısa süreli olarak durdurulmuştur. Acemler - Şehreküstü istasyonları arasında ulaşım otobüslerle sağlanacaktır." 

Arızanın ise ne zaman giderileceği hakkında bilgi verilmedi. 

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