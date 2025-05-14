Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü Konya'da devrildi: 13 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen Metro Turzim'e ait yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.