Metro'ya ait yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı
Konya'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangının otobüsün motor kısmından başladığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Konya'dan Antalya'ya giden S.S. idaresindeki yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Motor kısmından başladığı tahmin edilen yangını fark eden şoför, Metro firmasına ait otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.