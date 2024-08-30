Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da dün yaşanan metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şoför ve denetim amiri emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, Küçükçekmece'de kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 metroobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alındı.

Sefaköy Polis Merkezi’nde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.