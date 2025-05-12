Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beylikdüzü’nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ebru Heper’in cenazesi, Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel
  • 12.05.2025 13:55
  • Giriş: 12.05.2025 13:55
  • Güncelleme: 12.05.2025 13:59
Kaynak: AA
Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper, son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraf: İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

İstanbul'daki işlemlerinin ardından 37 yaşındaki Heper'in cenazesi Sivas'ta Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Bir sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen Heper'in eşi Sabri Heper, törende gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Heper'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Heper'in ailesi ve yurttaşlar katıldı.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

İstanbulda iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı
Yeni görüntüler: Beylikdüzündeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
BirGün'e Abone Ol