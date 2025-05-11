Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in cenazesi memleketi Sivas’a gönderilecek

İstanbul Beylikdüzü’nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin memleketi Sivas’a gönderileceği öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında yaşamdı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Ebru Heper’in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin ise memleketi Sivas’a gönderileceği öğrenildi.



Araçların hepsi arızalı"

Ebru Heper’in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Araçların sıkı denetlenmesi lazım. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Araçların hepsi bozuk, biri değil. Bakım hiç yok. Ben de Esenyurt’ta ikamet ediyorum, aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar ’Biz işçiyiz, müdahale edemiyoruz’ diyorlar. ’Sizler gerekli mercilere bildirin’ diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz" dedi.