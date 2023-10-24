Metroda Galatasaray-Bayern Münih maçı için düzenleme
Metro İstanbul, "Galatasaray-Bayern Münih futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 17.45-19.30 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır" açıklamasını yaptı.
Metro İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Bayern Münih karşılaşması nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek seferler düzenleneceğini bildirdi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "24 Ekim Salı günü Galatasaray-Bayern Münih futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 17.45-19.30 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır" denildi.
Açıklamada, maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferlerinin icra edileceği belirtildi.
#MetroDuyuru #M2@GalatasaraySK @FCBayern @ispark pic.twitter.com/Kb04yYch6K— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 23, 2023