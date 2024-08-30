Metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldıran kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, metroda satış yapan çocuğa saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Gözaltına alınan şüpheli, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Üstün yararını gözettiğimiz masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz."

İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;



Gözaltına alınan şüpheli, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 30, 2024

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde, metroda seyahat ederken çocuğun bir kişinin ayağına çarpıp küfür etmesi üzerine "kendisini durduramadığını" ve olayın gerçekleştiğini iddia etmişti.