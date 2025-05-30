Metropolis Antik Kenti kültür şenliğine ev sahipliği yapacak
Kültür Sanat Servisi
ÇEKÜL Vakfı, kuruluş yıl dönümünü İzmir’in Torbalı ilçesindeki 5000 yıllık geçmişe sahip Metropolis Antik Kenti’nde kutlayacak. Antik kent, yarın Metropolis Doğa ve Kültür Şenliği’ne ev sahipliği yapacak.
Etkinlikte her yaştan katılımcıya yönelik atölyeler, yerel üreticilerden tadımlar, söyleşiler ve sanat performansları yer alacak. Şenlik, sanatçı Yeşim Salkım’ın saat 21.00’de Yeniköy Meydanı’nda vereceği konserle sona erecek.