MetroPoll anketi: AKP, CHP'yi geçti

MetroPoll Araştırma'nın aralık ayı araştırmasına göre AKP, CHP'yi geçerek birinci parti oldu.

MetroPoll Araştırma'nın 2024 Aralık ayı Türkiye’nin Nabzı araştırmasına göre AKP, CHP'nin önünde birinci parti oldu.

AKP, kararsızlar dağıtılmadan CHP'nin 2, kararsızlar dağıtılınca 3.5 puan önünde yer aldı.

MetroPoll'ün anketine göre kararsızlar dağıtılmadan AKP yüzde 21,3 ile birinci, CHP yüzde 19,1 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti'nin oyu yüzde 7, MHP'nin oyu ise yüzde 5 olarak ölçüldü.

Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP yüzde yüzde 32,8, CHP yüzde 29,4, DEM Parti yüzde 10,7, MHP yüzde 7,6, İYİ Parti yüzde 5,7 oy aldı.

Şirketin geçen ay yaptığı araştırmada CHP, AKP'nin 0.2 puan önündeydi. Geçen aya göre CHP 1 puan kaybederken AKP 3 puan kazandı.

BEĞENİ DÜZEYİ EN YÜKSEK İSİM MANSUR YAVAŞ

Beğeni düzeyi en yüksek siyasetçi ise yüzde 58,5 ile ABB Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ı, yüzde 47,2 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. İmamoğlu'nu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 46,3 ile takip etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 4., CHP lideri Özgür Özel ise 5. sırada yer aldı.