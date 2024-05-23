MetroPOLL anketi: CHP, AKP'nin 5 puan önünde

MetroPOLL Araştırma, nisan ayında yaptığı "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre CHP birinci parti oldu ve AKP'yi 4,8 puanla geride bıraktı.

MetroPOLL Araştırma, "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin nisan ayındaki sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anketin sonuçlarına göre birinci parti haline gelen CHP, AKP'nin yaklaşık 5 puan önünde yer aldı. 17-24 Nisan tarihleri arasında, 2 bin 235 kişi ile yapılan ankette yüzde 10'u geçen üçüncü parti bulunmazken anket sonuçlarına göre ülke genelindeki yüzde 7 barajını yalnızca 4 parti aşıyor.

Anket sonuçlarına göre kararsızlar oransal olarak dağıtıldığı zaman partilerin aldığı oy oranları şöyle oldu:

CHP - yüzde 35,9

AKP - yüzde 31,1

DEM Parti - yüzde 8,4

MHP - yüzde 7,9

YRP - yüzde 6,1

Zafer Partisi - yüzde 4,2

İYİ Parti - yüzde 2,4

TİP - yüzde 0,7

CHP, AKP'Yİ GEÇTİ

Şirketin şubat ayında yayınladığı araştırmasında AKP, CHP'nin 2 puan önünde bulunuyordu. Bu sonuçlara göre AKP yüzde 33'ten 31'e gerilerken CHP yüzde 31'den 36'ya yükseldi. Son 2 ayda MHP ve Zafer Partisi'nin de oylarının yükseldiği, DEM Parti ile İYİ Parti'nin ise oy kaybı yaşadığı belirlendi.