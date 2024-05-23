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MetroPOLL anketi: CHP, AKP'nin 5 puan önünde

MetroPOLL Araştırma, nisan ayında yaptığı "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre CHP birinci parti oldu ve AKP'yi 4,8 puanla geride bıraktı.

Güncel
  • 23.05.2024 17:28
  • Giriş: 23.05.2024 17:28
  • Güncelleme: 23.05.2024 17:40
Kaynak: Haber Merkezi
MetroPOLL anketi: CHP, AKP'nin 5 puan önünde

MetroPOLL Araştırma, "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin nisan ayındaki sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anketin sonuçlarına göre birinci parti haline gelen CHP, AKP'nin yaklaşık 5 puan önünde yer aldı. 17-24 Nisan tarihleri arasında, 2 bin 235 kişi ile yapılan ankette yüzde 10'u geçen üçüncü parti bulunmazken anket sonuçlarına göre ülke genelindeki yüzde 7 barajını yalnızca 4 parti aşıyor.

Anket sonuçlarına göre kararsızlar oransal olarak dağıtıldığı zaman partilerin aldığı oy oranları şöyle oldu:

CHP - yüzde 35,9
AKP - yüzde 31,1
DEM Parti - yüzde 8,4
MHP - yüzde 7,9
YRP - yüzde 6,1
Zafer Partisi - yüzde 4,2
İYİ Parti - yüzde 2,4
TİP - yüzde 0,7

CHP, AKP'Yİ GEÇTİ

Şirketin şubat ayında yayınladığı araştırmasında AKP, CHP'nin 2 puan önünde bulunuyordu. Bu sonuçlara göre AKP yüzde 33'ten 31'e gerilerken CHP yüzde 31'den 36'ya yükseldi. Son 2 ayda MHP ve Zafer Partisi'nin de oylarının yükseldiği, DEM Parti ile İYİ Parti'nin ise oy kaybı yaşadığı belirlendi. 

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