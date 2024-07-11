MetroPOLL anketi: CHP birinci parti, MHP'de 3.3 puanlık düşüş
MetroPOLL Araştırma, haziran ayında yaptığı "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre AKP aradaki farkı kapatsa da CHP birinci parti oldu. MHP ise bir önceki araştırmaya göre 3,3 puan geriledi.
MetroPOLL Araştırma, "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin haziran ayındaki sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Anketin sonuçlarına göre CHP, kararsızlar dağıtıldığı zaman yüzde 32,8 ile birinci parti olma özelliğini sürdürdü. Mayıs ayı araştırmasında yüzde 30'un altına gerileyen AKP ise 3,3 puan artarak yüzde 32,4 oy aldı.
AKP'nin aldığı oy ile MHP'deki gerilemenin aynı olması dikkat çekti. MHP yüzde 7 ile baraj seviyesinde oy aldı.
2 ay içinde oylarını 2 puan yükselten DEM Parti ise yüzde 10'u geçti.
28 ilde 5-11 Haziran tarihleri arasında toplam 1500 kişi ile yapılan çalışmanın sonuçları şöyle:
AKP - yüzde 32.4
DEM Parti - yüzde 10.5
MHP - yüzde 7
YRP - yüzde 4.5
İYİ Parti - yüzde 5.8
Diğer - yüzde 7