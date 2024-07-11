MetroPOLL anketi: CHP birinci parti, MHP'de 3.3 puanlık düşüş

MetroPOLL Araştırma, haziran ayında yaptığı "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre AKP aradaki farkı kapatsa da CHP birinci parti oldu. MHP ise bir önceki araştırmaya göre 3,3 puan geriledi.

Güncel 11.07.2024 12:10 Giriş: 11.07.2024 12:10

Güncelleme: 11.07.2024 12:20 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+