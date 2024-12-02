MetroPoll anketi: CHP ve AKP'nin oyları başa baş
MetroPoll Araştırma'nın kasım ayı anketine göre birinci parti olan CHP ile AKP arasında 0.2 puanlık oy bulunuyor. Yurttaşlar arasında CHP'nin adayı olması için en yüksek desteğe sahip isim Mansur Yavaş. Öte yandan Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun beğeni düzeyleri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde.
MetroPoll Araştırma'nın 2024 Kasım ayı Türkiye’nin Nabzı anketine göre CHP ve AKP'nin oyları arasında 0.2 puanlık fark var.
Cumhuriyet'in haberleştirdiği araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 20,2 ile birinci, AKP ise yüzde 20 oy ile ikinci sırada.
Kararsızlar oransal dağıtıldığında ise CHP'nin oyu yüzde 30,3, AKP'nin yüzde 30, DEM Parti'nin yüzde 9,8, MHP'nin ise yüzde 7,6 olarak ölçüldü.
‘CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna yurttaşların yüzde 37,8’i ABB Başkanı Yavaş’ın ismini verdi. İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 21,6 oy alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 7,4 oy aldı.
Siyasilerin beğeni düzeyi kapsamında sorulan sorularda da Yavaş ve İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde yer aldı.