MetroPOLL anketi: Erdoğan'ın beğeni düzeyi yüzde 40'ın altına düştü

MetroPOLL Araştırma, siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü araştırmaların nisan ayı sonuçlarını yayınladı. Buna göre ilk sırada ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı, Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40'ın altına geriledi.

Güncel 21.05.2024 12:26 Giriş: 21.05.2024 12:26

Güncelleme: 21.05.2024 12:33 Kaynak: Haber Merkezi

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