MetroPOLL anketi: Erdoğan'ın beğeni düzeyi yüzde 40'ın altına düştü
MetroPOLL Araştırma, siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü araştırmaların nisan ayı sonuçlarını yayınladı. Buna göre ilk sırada ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı, Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40'ın altına geriledi.
MetroPOLL Araştırma, 'Siyasilerin Beğeni Düzeyi-Nisan 2024' anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş'ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaşmış. Ekrem İmamoğlu mevcut durumunu koruyor. Erdoğan’ın beğenisi yüzde 40’ın altına düşmüş. Özgür Özel'in beğenisi artış yönünde değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Metropoll’ün Nisan 2024 araştırmasına göre siyasilerin beğenisi. MY’ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaşmış. Eİ mevcut durumunu koruyor. Erdoğan’ın beğenisi %40’ın altına düşmüş. ÖÖ’in beğenisi artış yönünde değişiyor. pic.twitter.com/gBOqOvB5s5— Ozer Sencar (@ozersencar1) May 21, 2024
Beğeni düzeylerinde Mansur Yavaş yüzde 66 ile birinci, Ekrem İmamoğlu yüzde 53 ile ikinci sırada yer aldı.
Beğeni düzeyi yüzde 36'ya ulaşan Özgür Özel, yüzde 38'e düşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşırken YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi geride bıraktı.