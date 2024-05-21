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MetroPOLL anketi: Erdoğan'ın beğeni düzeyi yüzde 40'ın altına düştü

MetroPOLL Araştırma, siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü araştırmaların nisan ayı sonuçlarını yayınladı. Buna göre ilk sırada ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı, Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40'ın altına geriledi.

Güncel
  • 21.05.2024 12:26
  • Giriş: 21.05.2024 12:26
  • Güncelleme: 21.05.2024 12:33
Kaynak: Haber Merkezi
MetroPOLL anketi: Erdoğan'ın beğeni düzeyi yüzde 40'ın altına düştü

MetroPOLL Araştırma, 'Siyasilerin Beğeni Düzeyi-Nisan 2024' anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş'ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaşmış. Ekrem İmamoğlu mevcut durumunu koruyor. Erdoğan’ın beğenisi yüzde 40’ın altına düşmüş. Özgür Özel'in beğenisi artış yönünde değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Beğeni düzeylerinde Mansur Yavaş yüzde 66 ile birinci, Ekrem İmamoğlu yüzde 53 ile ikinci sırada yer aldı.

Beğeni düzeyi yüzde 36'ya ulaşan Özgür Özel, yüzde 38'e düşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşırken YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi geride bıraktı. 

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