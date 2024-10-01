MetroPOLL anketi: ‘Ülkede muhalefet boşluğu var’ diyenlerin oranı yüzde 72

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’de muhalefet boşluğu olduğunu düşününenlerin oranı yüzde 72 çıktı. Muhalefet boşluğu olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 23,1 olarak belirlendi.

AKP’lilerin yüzde 65,8’i, CHP ve İYİ Partililerin yüzde 75’i, MHP’lilerin yüzde 72’si, DEM Partililerin yüzde 81,4’ü ülkede muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor. CHP’lilerden yüzde 25’i muhalefet boşluğu olmadığını düşünüyor. Bu oran AKP’de yüzde 26,2, MHP’lilerde yüzde 26, İYİ Partilerde yüzde 23,9, DEM Partilerde bu oran yüzde 14 olarak belirlendi.