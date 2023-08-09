MetroPOLL anketi: Yüzde 72 verdiği oydan pişman değil

MetroPOLL Araştırma'nın anketinde yurttaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusu yöneltildi. HDP seçmeninin 26,2'si, İYİ Parti seçmeninin 24,8'i, AKP'nin seçmeninin ise 22,5'i Mayıs seçimlerinde verdiği oy nedeniyle pişman oldu.

MetroPOLL Araştırma şirketi, 15-19 Temmuz tarihleri arasında seçmenlere, “Son cumhurbaşkanı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Türkiye genelinde 1746 kişinin katılımıyla yapılan ankette, yüzde 72’lik dilim kullandığı oydan pişman değil.

Toplam 1746 kişiyle yapılan ankette seçmenlerin verdiği cevaplara göre sırasıyla en çok HDP, İYİ Parti ve AKP seçmeni oy tercihi nedeniyle pişman oldu.

28 Haziran’da yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz? pic.twitter.com/0v05cpMeez — Ozer Sencar (@ozersencar1) August 9, 2023

Toplam seçmen sayısına oranlandığında "Evet pişmanım" diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu.

"Hayır pişman değilim" diyenlerin oranı ise 72,8 olurken, yüzde 4,8 ise "cevap/fikrim yok" dedi.

ANKETİN PARTİ SONUÇLARI!

- AKP seçmenlerinin yüzde 22,5'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 74,9'u "pişman değilim" dedi.

- CHP seçmenlerinin yüzde 19,9'u "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 79,0'u "pişman değilim" dedi.

- MHP seçmenlerinin yüzde 20,9'u "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 77,7'si "pişman değilim" dedi.

- İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 24,8'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 72,4'ü "pişman değilim" dedi.

- HDP/YSP seçmenlerinin yüzde 26,2'si "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 72'ü "pişman değilim" dedi.

- YRP seçmenlerinin yüzde 24,7ü "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 78,6'sı "pişman değilim" dedi.

- TİP seçmenlerinin yüzde 20,8'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 75'i "pişman değilim" dedi.

- Zafer Partisi seçmenlerinin yüzde 37,1'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 62,9'u "pişman değilim" dedi.