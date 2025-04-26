MetroPOLL araştırması: İmamoğlu'nun tutuklanması mı protestolar mı ekonomiyi olumsuz etkiledi?

MetroPOLL Araştırma, 19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan sürecin ekonomiye etkisini seçmenlerin nasıl yorumladığını araştırdı.

Seçmenlere "Ülke ekonomisini İmamoğlunun tutuklanması mı yoksa CHP’nin başlattığı protesto ve boykotlar mı daha çok olumsuz etkiledi?" sorusu soruldu.

Araştırma bulgularına göre seçmenin yarısından fazlası, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının, ekonomiyi protesto ve boykotlardan daha olumsuz etkilediği görüşünde. Aksini savunanların oranı ise yüzde 30'un altında.

AKP seçmeninin yüzde 28'i İmamoğlu'nun tutuklanmasının, yüzde 50'si ise protesto ve boykotların ekonomiyi daha olumsuz etkilediğini düşünüyor.

CHP seçmenlerinin yüzde 78'i, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 71'i, İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 67'si, MHP seçmenlerinin ise yüzde 37'si, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ekonomiyi daha olumsuz etkilediği görüşünde.