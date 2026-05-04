MetroPoll'de kan değişikliği: Özer Sencar görevden ayrıldı, yerine gelen isim belli oldu

MetroPoll Araştırma şirketinin CEO'su ve Genel Müdürü Özer Sencar, şirketteki görevinden ayrıldı.

Şirket, Özer Sencar yerine genel müdürlük görevine Suat Kınıklıoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Açıklamada Sencar'a teşekkür edilirken "Yeni dönemde bu sorumluluğu üstlenen Suat Kınıklıoğlu’na hoş geldin diyor; kendisinin liderliğinde Metropoll’ün bağımsız ve bilimsel araştırma vizyonunu daha da ileriye taşıyacağına olan tam inancımızla yeni görevinde başarılar diliyoruz" dendi.

Kamuoyu Duyurusu

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin kuruluşundan bu yana CEO ve Genel Müdürlük görevlerini büyük bir titizlikle yürüten Özer Sencar, Mayıs 2026 itibarıyla Genel Müdürlük bayrağını Suat Kınıklıoğlu’na devretmiştir.

MetroPoll araştırma şirketi 2005'te kurulurken genel müdürlük koltuğunda şirket kurulduğu günden beri Özer Sencar oturuyordu.

SUAT KINIKLIOĞLU KİMDİR

1965'te Almanya'da doğan Suat Kınıklıoğlu, 1995-1996 yıllarında Demokratik Sol Parti'de (DSP) siyaset yaptı.

Kınıklıoğlu 22 Temmuz 2007 seçiminde AKP Çankırı Milletvekili seçildi.

Kınıklıoğlu, AKP'de 2009-2012 yılları arasında MKYK üyesi olarak da görev yaptı.

12 Haziran 2011'den bu yana Stratejik İletişim Merkezi (STRATİM) direktörü olarak görev yapan Kınıklıoğlu, iktidara yönelik eleştirel bir pozisyon aldı.