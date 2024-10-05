MetroPOLL'den cumhurbaşkanlığı anketi: 3 adaylı yarışta kim avantajlı?

MetroPOLL Araştırma, son anketinde 3 cumhurbaşkanı adayı arasında nasıl tercih yapacaklarını katılımcılara sordu.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar'ın "İmamoğlu’nun siyasal yasaklı olması halinde Erdoğan’la Yavaş arasındaki rekabetin nasıl sonuçlanacağına yönelik senaryonun sonucunu görmek amacıyla sorulan soru" diyerek paylaştığı araştırmanın sonucuna göre en çok oyu alan isim ABB Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Buna göre ABB Başkanı Yavaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde katılımcıların yüzde 40'ı Yavaş'a, yüzde 29'u Erdoğan'a, yüzde 12.6'sı ise Özel'e oy vereceklerini beyan etti.

12-19 Eylül arasında 28 ilde 1.576 kişi ile yapılan ankette yüzde 18.4 üç adaydan birini seçmedi.

Böyle bir senaryoda AKP'lilerin yüzde 60'ı Erdoğan'a, yüzde 16.4'ü ise Yavaş'a oy vereceğini belirtti. CHP'lilerin yüzde 74'ü Mansur Yavaş, yüzde 17'si Özgür Özel dedi.

MHP'lilerin yüzde 32'si Yavaş'ı, yüzde 51'i ise Erdoğan'ı tercih ederken İYİ Parti seçmeninin yüzde 68'i Mansur Yavaş'a, DEM Parti seçmeninin yüzde 38'i Özgür Özel, yüzde 25'i Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyledi.