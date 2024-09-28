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MetroPOLL'den cumhurbaşkanlığı anketi: 4 adaylı yarışta kim avantajlı?

MetroPOLL Araştırma'nın cumhurbaşkanı adaylığı anketine göre muhalefette yer alan 3 adayın toplam oyu, Erdoğan'ın alacağı oydan yaklaşık 2 kat fazla çıkıyor.

Güncel
  • 28.09.2024 10:06
  • Giriş: 28.09.2024 10:06
  • Güncelleme: 28.09.2024 10:25
Kaynak: Haber Merkezi
MetroPOLL'den cumhurbaşkanlığı anketi: 4 adaylı yarışta kim avantajlı?

MetroPOLL Araştırma, ağustos ayında yaptığı ankette 4 cumhurbaşkanı adayı arasında nasıl tercih yapacaklarını katılımcılara sordu.

Buna göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 8 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışması halinde Erdoğan, Yavaş'ı çok az farkla geride bırakıyor.

Seçmenlerin yaklaşık beşte biri ise kararsız olduğunu beyan ediyor.

10-17 Ağustos tarihlerinde toplam 1.500 kişi ile 28 ilde yapılan ankete göre MHP'lilerin yüzde 30'u Mansur Yavaş'a, İYİ Parti seçmeninin yüzde 55'i Mansur Yavaş'a, yüzde 29'u Ekrem İmamoğlu'na, CHP'lilerin ise yüzde 42'si İmamoğlu'na yüzde 40'ı ise Yavaş'a oy vereceğini beyan ediyor.

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