MetroPOLL'den cumhurbaşkanlığı anketi: 4 adaylı yarışta kim avantajlı?

MetroPOLL Araştırma, ağustos ayında yaptığı ankette 4 cumhurbaşkanı adayı arasında nasıl tercih yapacaklarını katılımcılara sordu.

Buna göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 8 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışması halinde Erdoğan, Yavaş'ı çok az farkla geride bırakıyor.

Seçmenlerin yaklaşık beşte biri ise kararsız olduğunu beyan ediyor.

Televizyonlarda sürekli muhalefetin cumhurbaşkanı adayları konusu tartışılıyor. Metropoll de bu konuyu gündemine aldı ve değişik senaryoları araştırıyor. Ağustos ayında birinci senaryo olarak herkesin bildiği 4 adayın şansları ölçüldü. Erdoğan’la Yavaş’ın desteği eşit bulunmuştur pic.twitter.com/ZdYtBi5JRf — Ozer Sencar (@ozersencar1) September 27, 2024

10-17 Ağustos tarihlerinde toplam 1.500 kişi ile 28 ilde yapılan ankete göre MHP'lilerin yüzde 30'u Mansur Yavaş'a, İYİ Parti seçmeninin yüzde 55'i Mansur Yavaş'a, yüzde 29'u Ekrem İmamoğlu'na, CHP'lilerin ise yüzde 42'si İmamoğlu'na yüzde 40'ı ise Yavaş'a oy vereceğini beyan ediyor.