MetroPOLL'den seçim anketi: CHP ikinci sırada

MetroPOLL Araştırma, eylül ayında yaptırılan "Bu Pazar Seçim Olsa" anketinin sonuçlarını paylaştı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, paylaştığı ankete ilişkin, "Medyada Metropoll’ün Eylül araştırma verilerini yönelik manipülatif konuşma ve yorumlar yapılıyor. Bunların bazıları raporu görmedikleri için bazıları da kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amacını gütmektedir. Aşağıda partilerin Eylül ayı oy desteklerini sunuyorum" dedi.

12-19 Eylül tarihleri arasında 28 ilde 1576 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre AKP 21 puan ile ilk sırada, CHP ise 20.6 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kararsızların puanı 13.5 olan ankette, "Protesto oy" vereceklerini belirtenlerin puanı 15.8 oldu.

PARTİLERİN OY ORANI

Kararsız, cevapsız, protesto oylar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu:

AKP: 31.9

CHP: 31.4

MHP: 9.3

İYİ Parti: 4.9

DEM: 9.6

Yeniden Refah: 3.9

Zafer Partisi: 3.7

Türkiye İşçi Partisi: 1.7

Diğer: 3.6