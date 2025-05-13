Metruk bina alevlere teslim oldu

Mudanya’nın Mütareke Okul Sokak’ında bulunan iki katlı metruk bina alevlere teslim oldu.

Mudanya ilçesindeki metruk binada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için büyük çaba sarf etti. Binanın üst katında başlayan yangın, binayı tamamen kullanılmaz hale getirdi. İlk değerlendirmelere göre, binada kimsesizlerin kaldığı, yangının sobadan çıkmış olabileceği iddia edildi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.