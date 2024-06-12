Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir metruk binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi’nde yer alan ve Atakule’nin karşısında bulunan metruk binada yangın çıktı.

Sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede etkisini artırırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, çevre binalara sıçraması da engellendi.

Öte yandan ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.