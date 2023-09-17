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Metruk binanın çatısından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Ajans Haberleri
  • 17.09.2023 17:15
  • Giriş: 17.09.2023 17:15
  • Güncelleme: 17.09.2023 17:16
Kaynak: İHA
Metruk binanın çatısından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Samsun’da tek katlı metruk binanın üzerinden düşen 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filistin uyruklu Abdallah A. (13) adlı çocuk metruk binanın çatısında oyun oynarken iki bina arasındaki boşluğa düştü.

Yaralanan Abdallah A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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