Metzamor Nükleer Santralı’nı kapatın

Abidin YAĞMUR

Türkiye genelinden 33 çevre ve insan hakları örgütü, Ermenistan’ın, Metzamor Nükleer Santralı’nın kullanım ömrünün 2025 yılında dolmasına rağmen hâlâ aktif tutmasına, santrala 30 kilometre mesafedeki Iğdır’da açıklama yaparak tepki gösterdi. Derneklerin açıklamasında hem Ermenistan hükümetine hem Türk hükümetine çağrı vardı.

Çevre örgütleri, Iğdır’da dün bir araya gelerek bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ermenistan sınırlarında buluna ve kullanım ömrünü 20 yıl önce tamamlayan Metzamor Nükleer Santralı’nın kapatılması çağrısında bulundu. Dernekler adına ortak açıklamayı Mersin Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Sabahat Aslan okudu.

1995’TE YENİDEN AÇILDI

Aslan, Ermenistan’ın Türkiye sınırına 16 kilometre, Iğdır’a 30 kilometre uzaklıkta yer alan Metzamor Nükleer Santralı’nın ilk reaktörünün 1976, ikincisi ise 1980’de hizmete girdiğini anımsattı. Aslan ‘‘Nükleer santralın yapım sürecinde Sovyet bilim insanları ve Ermenistan içerisindeki çevreler, santralin fay hattı üzerinde yer alması ve su kaynaklarına sızıntı gerçekleşmesi ihtimali dolayısıyla yapımına karşı çıkmıştır. Metzamor nükleer santralının 1988’de meydana gelen depremde bir felaketin eşiğinden döndüğü kamuoyuna yansımıştı. 1988 Spitak depreminden sonra halkın endişeleri, baskıları ve protestoları nedeniyle santralin iki reaktörü kapatıldı. 1993’te Ermenistan hükümeti nükleer santralı tekrar açma kararı aldı, santral 1995'te devreye alındı. 2005’te planlanmış ömrünü tamamlayan santralın faaliyet ömrü 2016’ya kadar uzatıldı ve santralın işletim süresinin uzatılması çeşitli tarihlerde de devam etti” dedi.

‘IĞDIR’DA KANSER ARTIYOR’

Metzamor Nükleer Santralının günümüzde dünyadaki mevcut santrallar içinde en riskli teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Aslan, şöyle devam etti: “Bu santral özellikle Iğdır ilimizde çevre ve insan sağlığını çok olumsuz etkilemektedir. Nükleerle ilgili bütün Uluslararası kurumlara ve Ermenistan hükümetine sesleniyoruz. Ermenistan Çernobil ve Fukuşima olmadan Metzamor Nükleer santralını kapatın. Bu santralın kapatılması için ülkemizin ilgili kurumları acilen harekete geçmelidir. Metzamor Nükleer Santralı kapatılana kadar mücadelemiz devam edecektir. Iğdır, Metzamor Nükleer Santralı yüzünden halen çok zarar görmekte. Buradan arayan arkadaşlarımız şöyle bir bilgi verdiler: Bu bölgede kanser vakaları o kadar arttı ki yoksul insanlar tedavi olamıyor. Lösemili bebek doğumlarında artış var. Dolayısıyla Türkiye hükümeti gereken tedbirleri almak zorundadır. Ne Akkuyu’da ne Sinop’ta ne İğneada’da nükleer santral yapılmasını istemiyoruz.”