Mevcut Anayasa’da seni rahatsız eden ne?

Haber Merkezi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sivil anayasa söylemlerini hatırlatan Baş, sivillerin yaptığı bir anayasanın askerlerin yaptığı anayasadan daha otokrat olabileceğine dikkat çekti.

Baş’ın kişisel sosyal medya kanalından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Anayasayı kimin yaptığını değil de anayasada ne yaptığını konuşmamız lazım. Dolayısıyla sivil anayasa yapıldığında bu askerin yaptığından daha demokratik olacak anlamı taşımaz. 60 Anayasası 82’den daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasaydı. Burada anayasayı kimin yaptığı önemli değil, anayasanın içinde ne olduğu önemli. Şimdi o zaman şunu sormak; sen niye anayasa değişmek istiyorsun?