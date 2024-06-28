Mevduat faizinde 10 puanlık gerileme

Vadesi 3 aya varan mevduatlarda ortalama faiz nisan ortasındaki zirvesinden bu yana 10 puana varan gerileme yaşadı.

Mevduat faizlerinde gerileme ivmesi bayram haftasında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, üç aya kadar vadeli TL mevduatlarda ağırlıklı ortalama faiz 21 Haziran haftasında yüzde 58,38 olarak kaydedildi.

Böylelikle mevduat faizlerinde üç ay sonra yüzde 60'ın altı görüldü.

NİSAN AYINDA ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Mevduat faizleri 19 Nisan haftasında yüzde 68,88 ile zirve seviyesini görmüştü. Son gelinen noktada bu zirve seviyeye göre mevduat faizlerinde 10 puanlık gerileme yaşanmış oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 104,8 milyar lira artarak 16 trilyon 943,1 milyar liraya yükselmişti.

Kaynak: BloombergHT