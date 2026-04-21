Mevduat faizleri 7 ayın zirvesinde

Türkiye ekonomisinde uygulanan dezenflasyon programı ve sıkı para politikası, bankacılık verilerine yansımayı sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın güncel verileri, 2026 yılının ilk çeyreğinde faiz oranlarının yükseliş eğilimini koruduğunu ortaya koydu.

Verilere göre, yatırımcıların en çok tercih ettiği 1-3 ay vadeli TL mevduat faizleri ortalama yüzde 40,6 seviyesine çıkarak son yedi ayın en yüksek noktasına ulaştı. Bu artış, tasarrufların TL mevduat araçlarında yoğunlaşmasını destekledi.

Kredi tarafında ise maliyetler artmaya devam etti. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 50,1 seviyesine yükselerek psikolojik eşiği aşarken, ticardi kredi faizleri yüzde 40,9 olarak kaydedildi. Artan borçlanma maliyetlerinin hem bireysel tüketici hem de reel sektör üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Ekonomik değerlendirmelere göre, kredi faizlerindeki yüksek seyrin iç talebi sınırlamaya ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlama amacı taşıdığı ifade ediliyor. Sıkı likidite koşullarının bankaların mevduat toplama eğilimini artırdığı ve bunun faizlerde yukarı yönlü baskıyı güçlendirdiği değerlendiriliyor.