Mevduat faizlerinde 1 ayda 12 puanlık gerileme

Ortalama mevduat faizlerinde düşüş ivmesi geçen hafta da devam etti. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 30,4 seviyesine geriledi.

Mevduat faizlerinde yaşanan son düşüş ivmesiyle son 1 ayda yaklaşık 12 puanlık gerileme izlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevduatlarda ağırlıklı payı olan 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz 21 Temmuz haftası itibariyle yüzde 30,4 seviyesine geriledi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, dünkü (27 Temmuz) ilk enflasyon raporu sunumunda mevduat faizlerindeki düşüş ivmesine vurgu yaptı.

Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde para politikasının etkinliğinin güçlendirilmesine ilişkin iki önemli başlık belirlediklerini söyleyen Erkan, şöyle devam etti:

"Birincisi, piyasa faizleri ile politika faizi arasındaki farkın azaltılmasıdır. Haziran'daki ilk PPK kararımızdan evvel politika faizi yüzde 8,5 iken mevduat faizi ortalamada yüzde 40'ın üzerine çıkmıştı. Haziran PPK kararının parçası olarak, faiz artırımının yanı sıra makro ihtiyati çerçevede sadeleşme sürecinin ilk adımını mevduatlarda, menkul kıymet tesisi uygulaması ile devreye aldık. Bu adımların hemen akabinde 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yaklaşık 12 puan gerileyerek yüzde 30 seviyelerine gelmiştir."