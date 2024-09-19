‘Mevlidi Nebi Haftası’ etkinliği düzenlediler: Okul değil medrese!

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçerken okullardaki gerici etkinlikler de hız kesmeden devam ediyor. Bunun son örneği ise Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde “Mevlidi Nebi Haftası” kapsamında etkinlik düzenlediği ortaya çıktı. 15 Eylül ila 21 Eylül tarihleri arasında sayısız okulda gerçekleştirilecek olan etkinlik için ise İzmit İlçe Kaymakamlığı tarafından okullara yazı gönderildi. 18 Eylül’de gönderilen söz konusu yazıda etkinliklerin ÇEDES kapsamında İzmit İlçe Müftülüğü tarafından düzenleneceği aktarıldı.

“Mevlidi Nebi Haftası” programı kapsamında okullarda düzenlenen etkinliklerin konuşmacı listesinde ise İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı’nın yanı sıra din hizmetleri uzmanları ve imamlar yer aldı.

Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu etkinliğe tepki gösterildi. Açıklamada, “Okullar kamusal eğitim mekânlarıdır. Dini etkinliklerin mekânı haline getirilemez” denildi.

PARÇASI OLMAYACAĞIZ

Eğitim sisteminde iktidarın kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme uygulamalarının topluma yönelik dayatma haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Öğrencilerimiz demokratik, laik, ve bilimsel bir eğitim almalıdırlar. İzmit Kaymakamına düşen görev ise Anayasada açıkça belirtilen laikliğe gölge düşürecek bu tür ayrımcı ve dinselleştirici etkinliklere izin vermek değil evrensel normlara uygun bir eğitimin tesis edilmesi konusunda çaba sarf etmektir” denildi.

“Kaymakamlığın adeta talimat verir gibi okullara müftülüğün yazısını göndererek söz konusu etkinliklerin yapılmasını istemesi kabul edilemez” ifadeleri kullanılan açıklamada, Kaymakamlığın söz konusu yazıyı iptal etmesi talep edildi. Açıklamada, “Devletin, sadece bir dinin ve mezhebin öğretilerini, sadece belli bir inanca özgü değerleri tüm okullarda ‘tek doğru’ olarak öğretmeye çalışması farklı inançtan öğrencilere yönelik açık bir dayatma ve ayrımcılık anlamına gelmektedir. Yıllardır bizzat iktidar eliyle hayata geçirilen ve birbirinden ayrı olması gereken eğitim alanı ile inanç alanlarının birbirine karıştırılmasına yönelik her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin bu tür etkinlikler aracılığı ile siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine ulaşmak için hayata geçirdiği ÇEDES ve benzeri projelerin parçası haline getirilmesini istemiyoruz."