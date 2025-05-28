Mevlüde Genç ödülü Gündoğan’a verilecek

Spor Servisi

Almanya Ulusal Takımı'nın 34 yaşındaki eski kaptanı İlkay Gündoğan, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti tarafından Mevlüde Genç Madalyası ile ödüllendirilecek.

Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, bizzat yabancı düşmanlığının mağduru olduğunu belirttiği Gündoğan'ın başarılarıyla birçok genç insana örnek olduğunu söyledi. Wüst, Gündoğan'ın "Nefrete, dışlamaya ve ırkçılığa karşı sesini yükselttiğine" dikkat çekti: "O, nefrete, dışlamaya ve ırkçılığa karşı sesini yükselterek tekrar tekrar sınanan bir topluma güçlü bir mesaj gönderiyor."

Almanya'da yabancı düşmanlığına dikkat çekmeyi ve toplumlar arasında hoşgörüyü geliştirme çabalarını onurlandırmayı amaçlayan Mevlüde Genç Madalyası, Solingen'de 1993'teki ırkçı saldırının anısına ilk kez 2019 yılında dönemin Eyalet Başbakanı Armin Laschet tarafından verilmişti.

Solingen'deki kundaklama saldırısı gerçekleştiğinde yalnızca iki yaşında olduğunu söyleyen Gündoğan, "ailesinin bu olaydan derin biçimde etkilendiğini, ebeveynlerinden bu olayı defalarca dinlediğini" anlattı. Gündoğan ödülün kendisini, hoşgörü içinde birlikte yaşam için daha fazla çabalamaya motive ettiğini söyledi.

ÇOCUKLARA DESTEK

Irkçılıkla mücadeleyi amaçlayan sosyal kampanyalara katılan Gündoğan, çocuklar ve gençlerin eğitimine yönelik projeleri de destekliyor.