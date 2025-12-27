Mevlüt Çavuşoğlu'nun UEFA delegesi kardeşi de bahis soruşturmasında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dalında bahis oynadığı belirlenen 42 temsilcinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Federasyon, söz konusu isimler hakkında Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 26 Aralık 2025 itibarıyla tedbir kararı alındığını duyurdu.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bahis soruşturması kapsamında futbol alanında bahis oynadığı tespit edilen temsilcilerin tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiği belirtildi.

T24’ün haberine göre, sevk edilen isimler arasında, eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi, TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA delegesi Hayri Çavuşoğlu da bulunuyor.

Bahis oynadığı tespit edilenler arasında 11 üst klasman temsilcisinin yer aldığı aktarıldı.

SPOR TOTO’YA YAZI YAZILDI

Ayrıca, soruşturma sürecinde TFF’ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadıklarının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na yazı yazıldığı ve yanıt beklendiği bildirildi.

TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmesine karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sürecinde TFF’ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir.”

TFF Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolla ilgili kişilerin doğrudan ya da dolaylı şekilde bahis oynamasını ve bahis şirketleriyle çıkar ilişkisi kurmasını yasaklıyor. Bu fiilleri işlediği tespit edilenler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası uygulanabiliyor.

Ayrıca, yetkili olmayan bahis şirketlerinin tanıtımını yapan kulüpler hakkında, lig seviyesine göre 2,5 milyon TL’ye kadar para cezası ve puan silme yaptırımı da söz konusu olabiliyor.