Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti

Antalya’da eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs tarihinde ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuştu.

Yoğun bakıma kaldırılan Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada ise, "Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Çavuşoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuş, ameliyatının ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "05.05.2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu’nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.