Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon 4 ayın zirvesinde

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,93 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı enflasyon göstergeleri yayımladı.

Böylece mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyon temmuzdan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,53, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,74 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,81, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,9, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,75 ve hizmette yüzde 3,37 arttı.