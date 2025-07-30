Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren azalması bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren batı kesimlerde, cuma gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz - 5 Ağustos günleri arasına ilişkin hava tahminlerine göre, havanın en yüksek seyredeceği bölge Güneydoğu Anadolu olacak. Bölgede bazı il merkezlerinde termometrelerin 46 dereceyi göstermesi bekleniyor. Sıcak havaların etkisiyle özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları ve tedbir almaları öneriliyor. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Ayrıca Meteoroloji yetkilileri, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Yüksek hava sıcaklıklarının, yarından itibaren batı kesimlerde, cuma gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da sıcaklıkların 36-39 derece arasında seyretmesi öngörülüyor, 2 Ağustos Cumartesi ve 3 Ağustos Pazar günlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'da ise bugün yağmur bekleniyor, önümüzdeki günlerde hava sıcaklarının artacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de de sıcaklıların hafta sonuna kadar 36 ila 37 derece arasında değişmesi öngörülüyor.