Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık, Mardin turizmini olumsuz etkiledi

Tarihi ve kültürüyle, turistlerin ilgi odağı olan Mardin'de ziyaretçi sayısı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle düştü. Mardin’i geçen yıl 700 bini konaklamalı 2 milyon 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, 2023’ün ilk 8 ayında bu sayı 350 bini konaklamalı 1 milyon 300 bin kişi oldu.

Turizmci Veysi Teker, "Sıcaklar, özellikle kültür turizmini olumsuz yönde etkiliyor. İnsanlar denizin olduğu illeri tercih ediyor" diye konuştu.