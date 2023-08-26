Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık, Mardin turizmini olumsuz etkiledi
Kaynak: DHA
Tarihi ve kültürüyle, turistlerin ilgi odağı olan Mardin'de ziyaretçi sayısı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle düştü. Mardin’i geçen yıl 700 bini konaklamalı 2 milyon 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, 2023’ün ilk 8 ayında bu sayı 350 bini konaklamalı 1 milyon 300 bin kişi oldu.
Turizmci Veysi Teker, "Sıcaklar, özellikle kültür turizmini olumsuz yönde etkiliyor. İnsanlar denizin olduğu illeri tercih ediyor" diye konuştu.