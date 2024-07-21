Mevsimlik işçi kardeşlerden Esmanur da yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada, 18 yaşındaki Elif Argun'un ardından 15 yaşındaki kardeşi Esmanur Argun da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bursa'da kaza, 13 Temmuz sabahı, Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkiinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan 35 yaşındaki Ayten Sevim'in kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine glen sağlık ekiplerinin Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı yaralılardan Elif Argun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Esmanur Argun da önceki gün yaşamını yitirdi. Esmanur Argun, ablası gibi memleketleri Urfa'ya gönderilerek burada toprağa verildi.

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tedavisinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ayten Sevim, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanarak, Yenişehir ilçesindeki Kadın Cezaevi’ne gönderildi.