Mevsimlik işçiler sağlık ve eğitime erişemiyor

HABER MERKEZİ

Her yıl mart ayında başlayan ve ekim ayının başlarında kadar devam eden kayıt dışı çalıştırılan ve hiçbir sosyal güvenceleri olmayan mevsim işçiler, bu yıl da aynı koşullardaki mesailerini sürdürdü.

Mevsimlik işçiliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olan Urfa’da mevsimlik işçiler, martta batıdaki kentlere doğru yola koyuldu. Aralarında kadın, çocuk, yaşlıların da bulunduğu aileler, çalıştığı işlerde; kilogram, kasa, torba başı veya saat başına yevmiye usulü ücretle 10 ay boyunca çalışmalarını sürdürdü.

MA’nın haberine göre mevsimlik işçilerin sorunlarına dair çalışmalar yürüten Urfa Barosu Emek Komisyonu üyesi Zeynep Kurt, saha araştırmaları ve temas kurdukları işçilerden yaşanan sorunları dinlediklerini ifade ederek, "Öncelikli sorun barınma yetersizliği ve temel haklardan yoksunluk. İşçilerin zorlandığı çadırlarda altyapı olmadığı için gerek kanalizasyon, elektrik, hatta temiz suya dahi erişilemiyor. Enfeksiyon hastalıkları da beraberinde geliyor. Diğeri de sağlığa erişimin yetersizliği. Kadınlar hastaneye ulaşmakta zorlanıyor. Ancak ölüm-kalım meselesi olan durumlarda hastaneye götürülüyorlar. Kendi koşullarında idare ederek çalıştırılmaya zorlanıyorlar" diye konuştu.