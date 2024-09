Mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

İşçileri taşıyan servis ve traktörler bir kez daha kazalarla gündeme geldi. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada 11 işçi yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Denizli karayolu Çataltepe mevkiinde meydana geldi. M.E. isimli sürücü, traktörünün römorkunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyordu. 38 yaşındaki M.E. yönetimindeki 45 ZT 785 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E. ve 10 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı mevsimlik işçiler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Öte yandan jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.